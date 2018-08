Manuela, 35enne scomparsa da 8 giorni: si indaga sulle ultime telefonate

Manuela Bailo, 35enne scomparsa da sabato, l'ultimo sms all'ex fidanzato. La sorella: «Non lo ha scritto lei»

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È giallo su, 35enne di Nave nel Bresciano,del telefono per identificare a quali celle si sia agganciato il cellulare della 35enne, che manca da casa da sabato scorso. La fuga volontaria sarebbe stata scartata: non ci sono elementi che facciano pensare che Manuela si sia allontanata senza avvisare famigliari e amici.con il quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni. «Sono dalla mia amica Francy», aveva scritto lunedì sera Manuela, quando il suo telefono ha smesso di suonare. Ma l'amica in questione nega di averla incontrata. Non solo, nessuno crede poi che questi messaggi siano stati scritti da lei.. Anche i tatuaggi che ha li ha fatti in compagnia di un’amica e della sorella. E così il mistero della scomparsa di Manuela, la cui vicenda è stata segnalata anche dal sito di “Chi l'ha visto”, si infittisce ogni giorno che passa.