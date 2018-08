di Emilio Orlando

Sgomento e rabbia a Nave, il paese a pochi chilometri da Brescia doveviveva. Nei bar le persone che conoscevano la sindacalista della Uil non parlano d'altro.Chi la conosceva bene racconta che forse la 35 enne avrebbe potuto essere«Ultimamente si era arrotondata», ha spiegato un'amica intima di Manuela Bailo ricordando le ultime volte in cui la donna era stata vista in giro nella località della Valtrompia.L’ex amante Fabrizio Pasini potrebbe aver iniziato a colpirla con calci e pugni proprio dopo essere stato messo di fronte alle sue responsabilità. Solo l’autopsia, attesa per oggi, e gli ulteriori particolari che racconterà il 48 enne suo assassino sveleranno i molti misteri legati a questa raccapricciante vicenda.