Manuel sa della paralisi. Il papà: «Non ha pianto. Mi ha detto: non sento più niente» Dopo l'arresto di due ragazzi per il ferimento di, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla periferia di Roma sabato sera (e che probabilmente non potrà più camminare), anche il ministro dell'Internoha espresso il suo pensiero, in una dichiarazione a Radio Anch'io.

«Ringrazio le forze dell'ordine. Un abbraccio a Manuel e alla sua famiglia, ai medici e aggiungo che la speranza è l'ultima a morire. Uno che va in giro armato sparando alla gente deve passare in galera un bel po' di anni. Sul tema della sicurezza non c'è una questione Roma, i delinquenti purtroppo ci sono un po' ovunque in giro per l'Italia», ha detto Salvini.