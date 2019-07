Oristano, 18enne fatto a pezzi per debito di droga: ergastolo per uno dei killer

Ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta. Sono le condanne emesse dalla Gup di Oristano Silvia Palmas al processo con rito abbreviato per l'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso a colpi di piccozza e di badile la notte dell'11 settembre 2018 sulle sponde del lago Omodeo perché pretendeva il pagamento di una piccola partita di droghe leggere, circa 400 euro. Erano accusati di omicidio premeditato pluriaggravato, occultamento e soppressione di cadavere.

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA