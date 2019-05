Manuel Careddu, via al processo a due minorenni. La madre disperata: «Non avrò mai giustizia»

- Spero che si presentino davanti ai giudici e che possano finalmente capire che sono delle bestie e che nessun pentimento li trasformerà in persone».





Il processo ha preso il via, davanti alla giudice del Tribunale dei Minori di Cagliari Michela Capone. Subito sono state rigettate le richieste di abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica e alla trascrizione delle intercettazioni. A rappresentare l'accusa in aula la procuratrice Anna Cau e la sostituta Chiara Manganiello, mentre i due imputati - un ragazzo e una ragazza che al momento del delitto avevano 17 e 16 anni - sono assistiti dai difensori Gianfranco Siuni e Giancarlo Frongia che in udienza preliminare avevano chiesto l'abbreviato condizionato.



I due giovani sono in aula, scortati dalla Polizia penitenziaria: il ragazzo è detenuto in custodia cautelare a Quartucciu (Cagliari), la ragazza a Roma. L'udienza è iniziata con l'ascolto delle intercettazioni in aula: la madre della vittima, presente in aula, è scoppiata a piangere ed è stata accompagnata all'esterno. Imputati dell'omicidio ci sono anche quattro maggiorenni, tutti tra i 19 e i 20 anni, accusati di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta (assistiti dai legali Aurelio Schintu, Angelo Merlini ed Emanuele Tuscano) dovranno comparire davanti al Gup di Oristano il 5 giugno dopo la richiesta di rito abbreviato.

è morto l'11 settembre a 18 anni: massacrato dal branco e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza, in provincia di Oristano. Sua madre, in un'intervista a, ha espresso tutta la sua disperazione, nel giorno in cui inizia il processo: «Io sarò in aula. Mai ho avuto dubbi anche se capisco già che non avrò giustizia. La legge è così, soprattutto quando giudica chi non ha diciott'anni. Qualsiasi pena subiranno, sarà sempre bassa».Si apre infatti oggi al tribunale dei minori di Cagliari il processo, con rito abbreviato, per i due 17enni coinvolti nell'omicidio di Manuel, 18enne di Macomer (Nuoro) ucciso e sepolto in quel terreno in cui fu ritrovato un mese dopo. «Io ci sarò, ma scommetto che loro non avranno il coraggio di partecipare, sono convinta che preferiranno ancora una volta nascondersi di fronte alla tragedia che hanno generato - aggiunge