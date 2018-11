È ancora incredula e arrabbiata, la madre diil ragazzino 18enne di Macomer barbaramente ucciso da un branco di giovanissimi la notte dell'11 settembre scorso. Manuel è stato massacrato a colpi di piccone sulle sponde del lago Omodeo e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza, dove un paio di settimane fa il suo cadavere è stato scoperto dai carabinieri.«Il mio pensiero è sempre rivolto a Manuel e a quelle bestie che spero che restino dentro per sempre. Spero che muoiano in carcere, spero che si impicchino in cella. Non mi interessa quello che faranno, non li voglio mai più vedere vivi», le terribili parole della mamma, in un'intervista esclusiva al quotidiano La Nuova Sardegna.