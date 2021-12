Manuel morto a 17 anni, lutto cittadino a Ischia. Scuola chiusa, oggi i funerali

Lutto cittadino oggi nei 6 comuni dell'isola d'Ischia nel giorno dei funerali di Manuel Calise, 17enne morto in un incidente stradale nella notte tra il 1° e il 2 dicembre. La morte del giovane ha scosso l'intera comunità isolana e sono stati già molte, nei giorni scorsi, le iniziative per ricordarlo da parte di amici e compagni di scuola.

I sindaci dei comuni di Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Barano, Forio e Serrara Fontana hanno firmato ieri le ordinanze per la proclamazione del lutto cittadino, con chiusura delle attività commerciali e degli edifici pubblici dalle 11 alle 12, in concomitanza con la celebrazione dei funerali nella Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno. Il primo cittadino del comune di Ischia, Enzo Ferrandino, ha inoltre stabilito la sospensione delle attività didattiche del liceo statale Giorgio Buchner per l'intera giornata, «al fine di consentire alla comunità scolastica di unirsi al dolore dei familiari nel ricordo del caro Manuel».

Com'è morto Manuel Calise, 17 anni

L'incidente è avvenuto sulla litoranea tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Lo scontro si è verificato tra lo scooter a bordo del quale viaggiava il 17enne, a seguito dell'impatto sbalzato sulla scogliera sottostante, e un'auto guidata da un 22enne, che si è ribaltata. Il 22enne, che ha riportato solo ferite lievi, è stato denunciato per omicidio stradale. Sul corpo del 17enne è stata eseguita l'autopsia, dopo la quale la salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.

