(ecco chi sono)

Due giovani sono stati ieri arrestati per il ferimento di, il nuotatore colpito da due colpi di pistola nel quartiere Axa di Roma nella notte tra sabato e domenica, e che probabilmente non potrà più camminare. I due si chiamanoe hanno trascorso la prima notte in isolamento nel carcere di Regina Coeli, fermati con l'accusa di tentato omicidio. Marinelli e Bazzano sono in attesa che il gip, dopo aver ricevuto la richiesta della Procura, fissi l'interrogatorio di convalida che avverrà nei prossimi giorni.«Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia», ha fatto mettere a verbale Marinelli, difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, nel corso dell'interrogatorio svolto ieri in Questura. Nel corso degli interrogatori i due giovani fermati hanno ricostruito quanto avvenuto sabato notte davanti ad un pub della periferia di Roma: Bazzano ha affermato di non sapere che Marinelli fosse armato. «Gli ho detto 'Lorenzo ma cosa hai combinato?', mi ha risposto 'ora portami a casa da mio figlio'».