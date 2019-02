di Alessia Strinati

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ladiha detto che resterà vicino a lui in questo momento difficile. Anche lei promessa del nuoto, Martina ha soloma si trova a dover affrontare un problema ben più grande della sua età e di quella del suo fidanzatino di appena 19 anni. Manuel purtroppo non potrà più usare le gambe dopo essere stato colpito da un proiettile nella sparatoria del quartiere Axa di Roma, ma i due dimostrano molta maturità.Manuel ha dichiarato proprio dal letto di ospedale che tornerà più forte di prima e Martina, convinta, ha replicato: «Non lo lascerò solo. Resterò per sempre con lui, gliel'ho detto ed è felice». Martina è arrabbiata con i due malviventi, non accetta le loro scuse e dice che dovranno pagare il loro conto con la giustizia per quello che hanno fatto. I due stavano insieme da pochi giorni quando si è verificato l'incidente, si sono conosciuti nella piscina dove si allenavano.Poi Martina ricorda la sera dell'aggressione: «Non stavamo facendo nulla di male, stavamo comprando le sigarette al distributore, ma da quella sera non fumo più», afferma la 16enne che è consapevole di trovarsi di fronte a una cosa più grande di lei, ma questo non cambia i suoi sentimenti per Manuel.