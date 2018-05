Manuel Bacco, tabaccaio ucciso durante una rapina: dopo oltre tre anni presi i cinque responsabili

Asti, tabaccaio eroe ucciso dai rapinatori: «Prima di morire ha salvato la moglie»​

Ci sono voluti tre anni e mezzo di lunghe e complesse indagini, ma alla fine i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia. I carabinieri dihanno arrestato cinque persone, accusate di aver partecipato a vario titolo alla sanguinosain una tabaccheria della città, avvenuta ile che culminò con l'del titolare, il 37enneL'uomo, affrontando i rapinatori, avevaed era stato raggiunto da molteplici. In un primo momento, si era creduto che i responsabili fossero degli stranieri, ma in realtà si tratta di. In manette sono infatti finiti Antonio Guastalegname, accusato di essere l'organizzatore del colpo finito tragicamente, e altri quattro uomini, considerati gli esecutori materiali: Domenico Guastalegname, Jacopo Chiesi, Giuseppe Antonio Piccolo e Fabio Fernicola. Come riporta anche ATNews.it , in quella tragica serata Domenico Guastalegname e Fabio Fernicola avrebbero fatto da autisti, attendendo all'esterno della tabaccheria Piccolo e Chiesi. Dalle registrazioni delle telecamere dell'esercizio, risulta che a sparare sarebbe stato quest'ultimo. Leper i cinque sono varie: omicidio di Manuel Bacco, tentato omicidio della moglie, rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi.