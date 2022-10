Rubano il manubrio della carrozzina a un 13enne disabile, la mamma in lacrime lancia un appello su Fb: «Aiutatemi a ritrovarlo»

di Redazione web

Rubato il manubrio con motore elettrico che serviva a far muovere la carrozzina di suo figlio Nicolò,13 anni, disabile. Il ladro, al momento ignoto, non si è fermato neanche davanti alla difficoltà motoria di un ragazzino. Sua mamma, disperata e in lacrime, ha lanciato l'allarme su Facebook, sperando che qualcuno ritrovi quel manubrio, sparito da un piazza di Mestre.

Il coraggio di Nicolò

«Non ti preoccupare mamma, insieme superiamo tutto», ha detto il 13enne a sua mamma, in evidente difficoltà, perché il manubrio con motore elettrico è collegato alla carrozzina di suo figlio, permettendogli di muoversi in completa autonomia. Il furto è avvenuto quando Nicolò e sua madre erano entrati in un negozio, lasciando il mezzo all'esterno. Quando sono usciti, non c'era più e nessun testimone ha visto nulla.

Allora Silvia Pistolato è andato al commissariato per denunciare il furto, dopodiché ha scritto un post su Facebook: «Questo è il propulsore della sedia a rotelle di mio figlio tredicenne, oggi è stato rubato all'interno di un vano scale in via Tommaso Temanza 1 (piazzale Candiani) tra le 15.30 e le 17».

La ricerca del manubrio

Oltre all’appello sui social la donna ha anche attaccato dei volantini nella zona dove è avvenuto il furto. Tra l'altro chi ha rubato quel pezzo, non può utilizzarlo in alcun modo, senza che sia collegato alla carrozzina, per cui la mamma di Nicolò ha allertato la ditta che lo produce, per essere avvertita, qualora qualcuno ordini il pezzo.

