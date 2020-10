Mantova, uccide il marito e scappa: poi si autodenuncia

Una donna ha ucciso a coltellate il marito nella loro abitazione a Mantova e poi è fuggita. È stata rintracciata oggi dai carabinieri in stato confusionale a Pavullo nel Frignano (Modena), ma l'omicidio risalirebbe a qualche giorno fa.

È stata la stessa donna, Elena Scaini, 53 anni, a telefonare oggi ai carabinieri di Pavullo per autodenunciarsi dell'omicidio del compagno di 51 anni, Stefano Giaron, e dare le indicazioni per trovare il corpo. Nella telefonata la donna aveva anche minacciato di suicidarsi.

I carabinieri modenesi hanno avvertito i colleghi mantovani che, con i vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento in un quartiere popolare di Mantova, situato al primo piano, raggiunto con una scala, dove hanno trovato il cadavere dell'uomo in avanzato stato di decomposizione e la sua anziana madre, sdraiata per terra sotto shock con ferite alle braccia e alle mani provocate forse con un coltello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA