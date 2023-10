In calo la spesa per la sanità: 1,2 punti in meno in 5 anni

di Lorena Loiacono

La sanità, in Italia, è sempre più povera: cala di anno in anno, infatti, l’incidenza sul Pil della spesa destinata alla sanità e le Regioni, a rischio default, chiedono ora 4 miliardi in più. Da una tabella di previsione tecnica della Nadef, la nota di aggiornamento al Def, emerge infatti che in 5 anni, vale a dire tra il 2020 e il 2025, si passerà dal 7,4% al 6,2% del Pil. Si tratta di ben 1,2 punti percentuali in meno.

Dando uno sguardo al futuro, la situazione non andrà migliorando visto che nel 2036, con una crescita media annua del Pil di circa l’1%, la spesa pensionistica è stimata in aumento di 1,9 punti in più rispetto al 2024, quindi al 17,3%, a fronte di un aumento per la sanità di soli di 0,4 punti e di un calo di 0,3 punti della spesa destinata all’istruzione. Una situazione già critica oggi, che non accenna a migliorare in futuro. Sul tema della sanità è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, in un messaggio di saluto al secondo Festival delle Regioni a Torino, ha sottolineato come il Servizio sanitario nazionale sia «un patrimonio prezioso da difendere e adeguare ed in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e la società, è particolarmente preziosa e importante».

Un intervento accolto con grande soddisfazione dai camici bianchi che, tra tagli e organici ridotti al minimo, denunciano da anni una situazione insostenibile: «Ringraziamo il presidente Mattarella per aver citato, tra le priorità di riflessione, il nostro Servizio sanitario nazionale - ha commentato Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - come patrimonio prezioso da difendere.

