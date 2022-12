Manovra, le novità: via lo scudo penale sugli evasori. App18 con i voti alti o con l’Isee

di Alessandra Severini

Non ha ancora un volto definitivo la manovra di bilancio, oggetto di infinite discussioni e ancora oggi all’esame della commissione. Un iter accidentato il suo: nel pomeriggio di ieri ancora nessun emendamento era stato approvato tanto che era filtrata la velata minaccia del ministero dell’Economia: «Se il Parlamento ritenesse di non modificare la manovra, per il Mef il testo già approvato in Cdm va benissimo e sarà quello presentato in Aula e sul quale si porrà la fiducia, con l’eccezione della riformulazione sul Pos». Le lungaggini hanno mandato su tutte le furie le opposizioni ma il ricorso alla fiducia ormai è quasi una certezza: la Camera deve approvare il testo prima di Natale perché arrivi al Senato tra il 27 e il 29 dicembre. Solo così si potrà scongiurare lo spauracchio di cadere nell’esercizio provvisorio. Questi gli ultimi ritocchi.

18APP

Cambia il bonus cultura da 500 euro introdotto dal governo Renzi. Al suo posto nascono due carte: una Carta Cultura e una Carta Merito, entrambe di 500 euro, la prima per i 18enni che hanno un reddito Isee fino a 35mila euro, la seconda per i 18enni che prendono il massimo dei voti, 100, all’esame di maturità. Se coesistono entrambi i requisiti le due carte sono cumulabili e si può arrivare ad avere 1000 euro.

REATI TRIBUTARI

Uno dei motivi che ha ritardato i lavori è stato il tentativo della maggioranza di introdurre in manovra uno scudo penale per reati tributari. Le opposizioni hanno alzato le barricate e definito «gravissimo l’ennesimo tentativo di favorire gli evasori». Per evitare ritardi e intralci l’esecutivo ha deciso di accantonare per ora la misura.

TREGUA FISCALE

Si introduce la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 per chi non ha versato le tasse, con mini sanzione del 5% sui debiti del biennio 2019-2020. Cancellate le cartelle sotto i mille euro fino al 2015 con l’esclusione delle multe e consentendo ai Comuni di non applicare la norma.

ASSEGNO FAMILIARE E CONGEDO

Per i nuclei con quattro o più figli la maggiorazione mensile forfettaria sale da 100 a 150 euro. Aumenta anche l’indennità del congedo parentale, dal 30 all’80%, per un mese aggiuntivo entro il sesto anno d’età dei figli: possono usarlo entrambi genitori, in alternativa.

MUTUI

Arriva la possibilità di modificare il tasso del mutuo da variabile a fisso. Ma solo per mutui non superiori a 200mila euro e per chi ha un’Isee non superiore a 35mila euro e che non abbia avuto ritardi nei pagamenti.

Mercoledì 21 Dicembre 2022

