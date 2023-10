Legge di bilancio all’atto finale. Sul tavolo ci sono 23 miliardi

di Alessandra Severini

È convocato per questa mattina il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la manovra 2024. Una legge non facile, costretta a destreggiarsi fra l’alto debito pubblico, l’inflazione ancora alle stelle e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. In totale, la manovra varrà 23 miliardi, i due terzi saranno coperti in extra deficit, mentre i restanti 8 miliardi circa dovranno arrivare da nuove entrate o risparmi di spesa.

TAGLIO DEL CUNEO

Il taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi più bassi attualmente in vigore sarà prorogato di un altro anno ovvero fino a dicembre 2024. Si tratta di un taglio del 6 per cento per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro e del 7 per cento per chi ha un reddito non superiore a 25mila euro l’anno (1.923 euro lordi al mese). Secondo i calcoli ne beneficeranno circa 14 milioni di lavoratori.

ALIQUOTE IRPEF

Oltre alla legge di bilancio verranno approvati due decreti attuativi della delega fiscale che conterranno una delle misure più importanti previste per il prossimo anno, ovvero l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Gli scaglioni passeranno dunque dagli attuali 4 a 3 con l’accorpamento delle prime due aliquote dell’imposta sulle persone fisiche. Anche in questo caso l’obiettivo è favorire i redditi bassi e per questo sarà accorpata nell’aliquota del 23% (oggi riservata ai redditi fino a 15.000 euro) anche quella del 28% (oggi prevista da 15.001 a 28.000 euro).

RINNOVO CONTRATTI PA

Si parla di uno stanziamento di 5 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego relativo al triennio 2022-2024.

IMPRESE

Il governo potrebbe varare la global minimum tax internazionale per contrastare l’elusione fiscale delle multinazionali, con un gettito atteso vicino ai 2 miliardi. Previsto poi un pacchetto di norme per attrarre gli investimenti con 5 anni di incentivi fiscali per le imprese che riportano le attività in Italia. L’Ires dovrebbe scendere dal 24% al 15% per le aziende che fanno assunzioni con una maggiorazione prevista se si assumono giovani, donne o ex beneficiari del reddito di cittadinanza.

INCENTIVI NATALITÀ

Alcuni interventi dovrebbero andare a beneficio delle famiglie con redditi medi e bassi e con più di due figli. Si ragiona anche su misure per aiutare le mamme a conciliare lavoro e famiglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 06:00

