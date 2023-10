Meloni: «Asilo gratis dal secondo figlio». E il canone Rai scende a 70 euro

di Alessandra Severini

Dal taglio del canone Rai alla riduzione delle tasse in busta paga, dalle decontribuzioni per le mamme lavoratrici alle agevolazioni per le imprese che non delocalizzano. Il governo vara la manovra di Bilancio da quasi 28 miliardi (considerate anche le misure dei decreti legislativi) e la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri la presenta con soddisfazione: «È una manovra molto seria e realistica anche grazie ai sacrifici, ai tagli alla spesa fatti da tutti i ministeri».

Le poche risorse a disposizione, anche a causa degli alti interessi da pagare sul debito, hanno reso necessario concentrare gli interventi. Oltre a quelli diretti a rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori dipendenti l’altro grande intervento riguarda la famiglia e gli incentivi alla natalità per una valore di un miliardo di euro. Viene prevista la decontribuzione per le mamme lavoratrici per un anno se si hanno due figli entro i 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo. Sempre per favorire i genitori, viene aggiunto un altro mese di congedo parentale retribuito al 60% e aumentato di circa 150 milioni il fondo per gli asili nido. «Dal secondo figlio l’asilo nido è gratis» ha detto la premier nella conferenza stampa dopo il cdm. Sembra però che si tratti di un bonus rafforzato ma non gratuito.

Per favorire l’occupazione, tra le altre misure c’è una deduzione del costo del lavoro per le aziende che assumono a tempo indeterminato, pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, che arriva al 130% per chi assume mamme, under 30, invalidi. Novità per le partite Iva fino a 170mila euro: non pagheranno più l’acconto di novembre ma potranno rateizzarlo in 5 rate da gennaio fino a giugno. Arriva poi un taglio lineare alle detrazioni - salvo le spese mediche - da 260 euro per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro. Misura decisamente popolare il taglio del canone Rai in bolletta: passa da 90 a 70 euro.

Monta invece la polemica per la norma secondo la quale i cittadini extracomunitari, residenti in Italia, potranno continuare a iscriversi al Servizio sanitario nazionale versando “un contributo” di duemila euro all’anno. «L’importo del contributo è ridotto – si legge nella nota del Mef - per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari».

IRPEF

Primo passo della riforma dell'Irpef, si comincia eliminando il secondo scaglione (quello che attualmente abbraccia i redditi da 15.001 a 28mila euro tassati al 25%) ed estendendo il primo scaglione, quello che prevede una tassazione al 23% fino a 28mila euro di reddito. In pratica si applicherà un'aliquota del 23% sui primi 28mila euro di reddito. «Tale beneficio, però – ha spiegato Meloni - per ora lo sterilizziamo per i redditi più alti, cioè per i redditi che rientrano nella quarta aliquota, al di sopra dei 50mila euro».

CUNEO FISCALE

Viene confermato per tutto il 2024 il taglio del cuneo contributivo in vigore da luglio e pari a 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35mila euro e di 7 punti percentuali per chi ha redditi fino a 25mila euro.

PENSIONI

Ape e Opzione donna confluiscono in uno strumento unico di accompagnamento alla pensione, con una stretta generale su quelle anticipate. Al posto di Quota 103 arriva Quota 104 con alcune specifiche per valorizzare chi vuole rimanere al lavoro. Per le pensioni interamente nel sistema contributivo salta il vincolo che costringe chi vuole uscire a raggiungere una pensione di 1,5 volte quella minima. E' prevista poi la rivalutazione delle pensioni all'inflazione con un recupero pieno per le pensioni fino a quattro volte l'importo minimo e poi fasce con percentuali di rivalutazioni decrescenti. Confermata la super rivalutazione per le pensioni minime degli over 75enni.

SANITA’

I 3 miliardi destinati alla sanità, promette Meloni, «saranno destinati tutti a un'unica priorità, ovvero l'abbattimento delle liste di attesa, una priorità che intendiamo perseguire con 2 misure: il rinnovo del contratto del comparto sanitario e la detassazione sia degli straordinari che dei premi di risultato legati a obiettivi di abbattimento delle liste di attesa». Mentre 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro dal 2026 andranno a potenziare l'assistenza territoriale anche con nuove assunzioni di personale sanitario.

FRINGE BENEFIT

Il governo prosegue nella strategia di potenziamento dei fringe benefit – ovvero quei compensi in forma non monetaria, che consistono nella messa a disposizione dei lavoratori di beni o servizi – anche se con un tetto più basso rispetto alle norme in vigore. La soglia sarà di 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico, e mille euro per tutti gli altri. Si potranno utilizzare anche per pagamenti dell'affitto o del mutuo per la prima casa. Confermata anche la detassazione dei premi produttività al 5%.

PUBBLICA AMMINSTRAZIONE

Uno stanziamento da 5 miliardi andrà a coprire i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Meloni ha annunciato che tra tutti i dipendenti pubblici il governo ha particolarmente a cuore «il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, perché non si può più accettare che un poliziotto venga pagato poco più di 6 euro l'ora per gli straordinari, meno di quanto prende un collaboratore domestico». Una parte importante delle risorse stanziate andrà poi al personale scolastico. «E' anche in questo modo che ridiamo autorevolezza e rispetto a chi lavora per il futuro dei nostri figli» ha detto il ministro dell'Istruzione Valditara.

