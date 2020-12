Natale a luci rosse, al posto di Jingle Bells trasmesso l'audio di un video porno nelle vie del paese

di Simone Pierini

Doveva partire il classico Jingle Bells per accompagnare i cittadini di Vieste, paese del litorale del Gargano in Puglia. Un classico per alimentare l'atmosfera natalizia nelle vie del paese. Ma qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha pensato di divertirsi e ha manomesso la filodiffusione.

Al posto della canzoncina di Natale è stato trasmesso un audio a luci rosse di due persone alle prese con un rapporto sessuale. Un vero e proprio porno che è stato ascoltato da famiglie che passeggiavano per le vie del centro. Ma non solo, durante la conferenza streaming sulle prospettive turistiche di Vieste, organizzata per l'8 dicembre, delle persone sono intervenute alla riunione e in un secondo momento hanno indossato un passamontagna, hanno disturbato l’incontro con diverse azioni puerili (parolacce, musica ad alto volume, scritte volgari sullo schermo condiviso), tanto da costringere i presenti ad abbandonarla.



«Mi chiedo: ma delle simili bravate cosa hanno prodotto?», il commento della sindaca di Vieste Rossella Falcone. «Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza - in un periodo di grande crisi - mi rammarica molto. Ad ogni modo si provvederà a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti. Come concludere? L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no», ha aggiunto la prima cittadina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA