Mano incastrata nel macchinario che produce dolci: operaio grave in ospedale

Un uomo è rimasto ferito in maniera seria a una mano in un infortunio avvenuto alle 15 di oggi in un'azienda di dolciumi di Treviglio (Bergamo), in via Monte Santo. In soccorso dell'operaio sono intervenuti i mezzi del 118, in particolare anche l'elisoccorso. Le condizioni del ferito sono serie. Sul posto anche i tecnici di Ats e i carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte, all'uomo sarebbe rimasta incastrata la mano in un macchinario all'interno dell'azienda 'Piuma d'oro'.



Da una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai tecnici di Ats pare che il lavoratore abbia infilato un braccio in una impastatrice per rimuovere la causa di un blocco del macchinario di produzione, restando quindi ferito. Il lavoratore, di 40 anni, è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Niguarda di Milano. All'azienda di dolciumi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.