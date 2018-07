«Togliete il manifesto col lato B, è sessista». La replica: «L'ha ideato una donna, quale offesa?»

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

JESOLO - Spiaggia, mare, ragazza, auto: lei inginocchiata di spalle, in costume, con in evidenza il "lato B". Nel mezzo lo slogan Ricarica il futuro, con a seguire il nome dell'azienda che produce le colonnine per auto elettriche (Colosso group di San Donà di Piave). E' diventato lo spot dello scontro, o meglio, come l'ha definito il gruppo che si sta battendo per quelle che considera pubblicità sessiste, del conflitto di culture. I tabelloni sono affissi soprattutto a Jesolo lungo il...