Manifesto funebre col dito medio, la foto che fa discutere: «Nonna Irma era proprio così»

Una foto decisamente insolita per un, quella di, una donna dimorta il 18 agosto scorso all'età di 84 anni. I passanti, increduli, hanno iniziato infatti a notare che nella foto, che ha lasciato quattro figli e quattro nipoti, appariva mostrando ilin favore di obiettivo.I funerali dell'anziana si sono tenuti due giorni dopo, ma ilè ancora lì, affisso per le strade di, e continua a far discutere non poco. Secondo molti, una foto del genere sarebbe irrispettosa della memoria di un defunto e soprattutto sui social non mancano le. La famiglia, però, si è difesa così: «Quella è la foto che la rappresenta meglio di qualunque altro scatto, nonna Irma era proprio così».Lo hanno confermato sia i figli che i nipoti della donna. La famiglia disi era rivolta all'agenzia funebre pubblica provinciale Amir che, in un primo momento, aveva espresso dubbi e perplessità sulla scelta della foto. Non ci sono però leggi in tal senso e, quindi, la volontà della famiglia è sovrana., la primogenita della donna, ha spiegato a Il Resto del Carlino: «Non è stata una disposizione sua, ma mia e dei miei figli. I miei erano nati entrambi a Rimini: lei faceva la pastora, insieme a lui per molti anni, finché non siamo venuti noi quattro figli al mondo. Poi ha fatto altri lavori, anche le pulizie nelle case. Mia madre è stata cremata, ha scelto una funzione laica per l'addio: non era religiosa, anzi i preti le erano invisi. Mia madre era una femminista ante litteram, aperta mentalmente e sempre pronta a reagire. Se osavi alzare le mani te le ridava, uomo o donna che fossi; se il marito l'avesse tradita, l'avrebbe ripagato della stessa moneta. A noi figli ha sempre detto: "Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno". E useremo la stessa foto anche per la lapide al cimitero».Il caso della foto del manifesto funebre di Irma Filomena Nanni è approdato, inevitabilmente, sui social. Sulla pagina Facebook 'Matti di Rimini', infatti, se ne sono viste di tutti i colori. C'è chi ad esempio considera quella foto irrispettosa, ma a quel punto sono intervenuti i familiari di nonna Irma. Nadir, uno dei figli di Daniela, è intervenuto spiegando: «Sono il nipote, ti assicuro che l'avrebbe scelta anche mia nonna, e probabilmente, se ti avesse sentito, avrebbe mandato a fan...o anche te». C'è poi chi tira in ballo i nomi dei nipoti, dal momento che la figlia Daniela aveva avuto tre figli dal marito nordafricano. E a quel punto intervengono i familiari: «Che problemi ha la gente? I nomi dei nipoti... ma fatevi una padellata di fattacci vostri, ad avercene di nipoti così». Altri utenti, nello stesso post, plaudono alla scelta della famiglia: «Tanta stima! Se alla famiglia sta bene così, non vedo perché a noi sconosciuti non dovrebbe...».