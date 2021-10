Roma, "No Green Pass" contro la polizia. Corteo non autorizzato punta verso Palazzo Chigi. Teppisti cercano di ribaltare un mezzo della polizia: IL VIDEO

Momenti di altissima tensione a piazzale Flaminio a ridosso di Piazza del Popolo dove si sta svolgendo a Roma la manifestazione dei cosiddetti "No Green Pass". Alcuni manifestanti si sono scagliati contro la polizia cercando di ribaltare un mezzo blindando con dentro alcuni agenti, il tutto tra gli applausi e le urla di approvazione di altri manifestanti.

A Roma sono due le manifestazioni No Green Pass che si stanno svolgendo: oltre a quella di Piazza del Popolo ce ne è un'altra a Boca della verità. Nelle immagini si vede chiaramente che alcuni manifestanti scuotono un blindato della polizia, nel tentativo di ribaltarlo. Per lunghi secondi il mezzo delle forze dell'ordine, nel cui abitolo c'erano alcuni agenti, dondola fino a quasi cadere: solo in quel momento chi era all'interno del blindato è riuscito a rimetterlo in moto, riuscendo ad allontanarsi.

La realtà è che la manifestazione sta degenerando e sono in corso scontri tra manifestanti e polizia anche lungo via Veneto, il Muro torto e all'inizio di Villa Borghese. Gli agenti sono in tenuta antisommossa e con i loro scudi cercano di proteggersi dagli assalti dei manifestanti. Scontri tra la polizia e i manifestanti a Via Veneto, Piazza Barberini. Sassaiola e lancio di sedie contro la polizia.

La polizia lancia i lacrimogeni nei pressi di Palazzo Chigi

18.20 A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.

18.14 Due camionette della polizia si sono disposte a protezione della Camera dei Deputati. Mentre alcuni manifestanti sono arrivati alle transenne che circondano Palazzo Chigi.

18.10 Secondo l'Ansa diversi manifestanti hanno il volto coperto e sarebbero presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore.

18.07 Le camionette della polizia cercando di avanzare, grazie al gettito degl idranti.

18.05 LA POLIZIA APRE GLI IDRANTI PER ALLONTANARE LA FOLLA: i manifestanti cercando di arrivare a Palazzo Chigi, la polizia si è schierata a difesa di Piazza Colonna.

17.55 Corteo fermato prima di approdare su Via del Corso: blocco della polizia per impedire di passare. Gli agenti sparano lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

17.51 I manifestanti sono riusciti a scendere lungo via del Tritone, forse nel tentativo di dirigersi verso Palazzo Chigi. In questo momento, comunque, la situazione è più tranquilla.

I manifestati sono riusciti ad entrare in via del Tritone

17.45 La polizia ha chiuso con i propri mezzi l'accesso a Piazza Barberini all'altezza di Via del Tritone. I manifestanti stanno cercando di forzare il blocco della polizia.

17.40 Situazione completamente degenerata: il pezzo di corteo non autorizzato sta scatenando una guerriglia urbana nel centro di Roma. Ora tra via del Tritone i manifesanti hanno dato vita ad altri scontri con la polizia: alcuni No Green Pass hanno tentato di impadronirsi di un blindato, e ora stanno lanciando sassi, sedie e quant'altro nei confronti della polizia.

17.25 Secondo quanto riporta Sky una parte di manifestanti si è "sganciata" dalla manifestazione di Piazza del Popolo, dando vita ad un nuovo corteo non autorizzato, che ora sta scendendo per via Veneto.

17.16 Alcuni manifestanti ad un passo da Villa Borghese hanno tentato di impadronirsi di un mezzo della polizia: solo la resistenza di alcuni agenti in tenuta antisommossa ha imbedito che il blitz avesse successo

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Ottobre 2021, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA