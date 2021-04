Manifestazione IoApro: centro storico di Roma blindato. Sit in a Piazza San Silvestro

Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico di Roma 'blindatò per la manifestazione non autorizzata lanciata dal movimento IoApro. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell'area attorno a piazza di Montecitorio. I primi gruppi di manifestanti si stanno radunando a piazza San Silvestro e intonano cori «Libertà, libertà». «Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie - dice un manifestante arrivato da Napoli - non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno». Mentre un altro aggiunge: «Ci negano anche il diritto di manifestante. È stata un'impresa arrivare qui»

Tredici persone dirette al sit in organizzato da IoApro sono state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate. Secondo quanto si apprende provenivano dalla Sicilia. Intanto è cambiato il programma degli organizzatori: avrebbero scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi dare vita ad un corteo verso Montecitorio. Sia il sit in che il corteo non sono autorizzati.

Un pullman con a bordo manifestanti diretti al sit-in non autorizzato lanciato dal movimento

«IoApro» è stato fermato dalla polizia per un controllo al casello di Roma Nord. Secondo quanto si è appreso, a bordo c'erano 39 persone che sono state identificate.

«Siamo venuti a Roma con l'intenzione di manifestare pacificamente e restiamo di questa idea anche se la tensione che si è creata nella Capitale dovuta i controlli e ai divieti per impedirci di manifestare non aiuta». Lo dichiara ad Agenzia Nova Umberto Carriera dell'associazione «IoApro», uno degli organizzatori della manifestazione di protesta non autorizzata prevista a Roma oggi pomeriggio. «Le forze dell'ordine hanno bloccato sulle banchine circa 800 manifestanti arrivati nella stazione Termini con vari convogli dal sud Italia. Abbiamo dovuto mandare i nostri avvocati di Roma e dopo oltre un'ora sono stati 'liberatì. Io stesso ho da poco attraversato la barriera al casello autostradale di Roma nord dove c'erano ben 9 camionette delle forze dell'ordine a presidiare». Carriera sostiene che l'appuntamento per la manifestazione «resta fissato a Montecitorio - dice- ho sentito di alcuni gruppi che voglio riunirsi al Panteon, ma la nostra intenzione è quella di appoggiare la manifestazione di 'Roma più Bellà. Ci siamo sentiti con gli organizzatori e condividiamo la loro protesta. Loro sanno che andiamo».

