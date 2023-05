«Posso mangiare il cibo avanzato sui tavoli degli altri al ristorante»: la domanda ai camerieri scatena il dibattito

di Redazione web

Lo spreco alimentare è un tema di grande attualità, e mentre c'è chi si ingegna con ricette del riuso, chi combatte per ridurre al minimo gli scarti e chi cerca di produrre in autonomia parte di ciò che consuma, c'è anche chi ha individuato una strada originale per evitare che ottimi manicaretti finiscano nella pattumiera: mangiare il cibo avanzato dai commensali dei tavoli vicini al proprio al ristorante. L'idea è stata condivisa sui social network, e ha suscitato non poche reazioni. Molte, di disgusto.

Mangiare il cibo avanzato al ristorante

Un utente di Reddit ha pubblicato quella che nelle sue intenzioni voleva essere una domanda da rivolgere a camerieri e ristoratori. Ha descritto la una scena che a molti appare familiare: «Siamo seduti al nostro tavolo a cenare in un ristorante/pizzeria. Notiamo che al tavolo di fianco i commensali si alzano, pagano, ed escono dal locale. Notiamo anche che hanno avanzato del cibo (integro ed in perfette condizioni). Ipotizziamo ancora che siamo degli spilorci e al contempo siamo contro lo spreco alimentare».



E qui arriva la domanda, che rivolge agli specialisti del settore food: «Camerieri e ristoratori, come reagireste se: A) Mentre nessuno guarda, con discrezione, prendiamo il piatto dal tavolo accanto e lo facciamo "passare" nel nostro tavolo, per poi mangiarlo immediatamente. B) Chiediamo gentilmente al cameriere se possiamo mangiare il cibo avanzato dai nostri vicini. C) Chiediamo gentilmente se è possibile mettere il cibo in questione in una doggy bag per poi portarla via a cena ultimata». L'utente conclude chiedendo se esistano normative che regolino la situazione descritta.

I commenti

La domanda ha scatenato le risposte degli utenti, non necessariamente addetti alla ristorazione. Molti sono disgustati solo all'idea: «Ma se quel tipo che lascia la roba ha malattie infettive?», commenta uno. «De fossi un ristoratore, vietarei di mangiare il cibo altrui o di portarlo a casa, in quanto non posso sapere cosa potrebbe aver subito quel prodotto. Chi lo ha assaggiato potrebbe avere qualche malattia, oppure il prodotto potrebbe essere caduto a terra e quindi lasciato dai clienti perché sporco». «A parte le considerazioni igieniche e di stile, penso che il cibo appartenga a chi l'ha pagato quindi devi chiedere ai commensali che se ne stanno andando se puoi mangiare i loro avanzi», scrive un terzo. «Due anni di pandemia non ci hanno insegnato niente», chiosa un altro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 16:27