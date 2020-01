Comprano borragine da un ambulante ma è mandragora, gravi mamma e figlia

Scambiano lapere finiscono all' ospedale in gravi condizioni. È accaduto a Palermo dove due donne,, una settantenne e una cinquantenne, sono state ricoverate all'ospedale Villa Sofia - la madre - e al Buccheri La Ferla, la figlia. Sono state salvate grazie all'antidoto trovato all'ospedale di Cefalù. Le due donne avevano acquistato la mandragora presso un venditore ambulante abusivo. Madre e figlia ieri sera si sono presentate in ospedale con i. Il centro antiveleni di Pavia, interpellato, ha indicato l'ospedale di Cefalù per l'antidoto. Così una volante della polizia stradale di Buonfornello si è recata a Cefalù per ritirare l'antidoto. La madre è stata intubata mentre la figlia è meno grave.