Mancini soccorre anziana investita a Senigallia

Il commissario tecnico della nazionale di calcio Roberto Mancini, jesino, ha soccorso oggi una 94enne che era stata investita tra via Capanna e via Rosmini a Senigallia. Il ct azzurro, che sta trascorrendo un periodo di vacanza sulla 'spiaggia di vellutò, passava casualmente da quelle parti insieme ad amici, tra i quali un medico, quando l'anziana è stata toccata da un'autovettura mentre attraversava la strada in bicicletta.



A quel punto l'allenatore, insieme agli altri presenti, ha aiutato l'anziana, allertando poi il 118. La donna, che ha riportato alcune fratture, è stata trasportata nel locale ospedale. Più tardi il figlio dell'anziana, tramite social network, ha ringraziato Mancini per essersi fermato, insieme ad altri passanti a prestare soccorso alla donna ferita. «Fortuna - ha scherzato il figlio della donna - che l'Italia non partecipa ai Mondiali altrimenti non sarebbe stato lì. Quindi un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto»

