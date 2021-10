Mamma uccide le figlie, gli inquirenti temono il suicidio. Borsa e cellulare trovati sull'argine del fiume Adige

Sembra essere scomparsa nel nulla Sachithra Ninansala Fernando Dewendra Mahawaduge, la 34enne cingalese sospettata di aver ucciso le figlie di 11 e 3 anni nella struttura d'accoglienza "Il porto delle mamme" appartenente al circuito del comune di Verona "Mamma Bambino". La donna avrebbe commesso il delitto e si sarebbe data alla fuga facendo perdere le sue tracce.

I corpi di Sabadi e Sandani sono stati trovati da un'operatore della struttura che era entrato nella stanza per accertarsi che fosse tutto a posto visto che le bambine alle 9 del mattino ancora non erano andate a scuola e vedendo nei loro letti ha scoperto che erano morte. Sui corpi non sembrano esserci segni di violenza, quindi l'ipotesi più plausibile è che siano state soffocate.

Ora però si cerca di rintracciare la madre. La comunità cingalese e anche l'ex marito hanno lanciato un appello sui social pubblicando la foto della donna con il numero di telefono della Questura di Verona per lasciare eventuali segnalazioni. A questo si uniscono le ricerche incessanti da parte di polizia, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile. Il timore degli inquirenti è però che la donna dopo la fuga abbia deciso di togliersi la vita e gettarsi nel fiume Adige, non lontano dalla casa di accoglienza che la ospitava. Dalle indagini risulta che il telefono della donna sia attivo, per questo si stanno concentrando sulle ultime chiamate e sulla geolocalizzazione.

Trovati borsa e cellulare su argine del fiume

La borsa della donna è stata trovata sull'argine dell'Adige a Verona, a poca distanza dal luogo della tragedia, si apprende fonti investigative. All'interno della borsa è stato rinvenuto il telefono cellulare della donna, che fin da ieri risultava attivo e che è stato cercato anche con l'utilizzo di uno speciale drone. La scoperta avvenuta sulla riva del fiume, nel quartiere di porto San Pancrazio, avvalora l'ipotesi che la donna dopo avere ucciso le due figlie possa avere compiuto un gesto estremo, gettandosi nel fiume. Nella zona continuano le ricerche con i sommozzatori dei Vigili del fuoco , i cani molecolari e il sorvolo dell'area.

