Malore fatale incinta di sei mesi: muoiono la mamma Franca e la bimba

Una tragica notizia arriva dal Gazzettino oggi in edicola. Per un malore fatale è morta Franca, una donna di 42 anni che tra pochi mesi sarebbe diventata mamma. Con lei è mancata anche la piccola creatura che portava in grembo.



“ Quella bimba, - scrive Susanna Salvador sul Gazzettino - alla quale aveva già deciso di dare il nome “Anna”, era stata la gioia più grande della sua vita. Cercata e voluta con tanto amore. Franca Casonato, volontaria della Crore rossa, era rimasta incinta a 42 anni e aspettava con trepidazione il giorno in cui sarebbe nato il suo primo figlio del quale non aveva saputo il sesso, anche se sperava fosse una femmina, Anna appunto. Ma il destino ha riservato il suo volto più terribile e tragico a questa donna che martedì mattina ha accusato un malore dal quale non si è più ripresa. nonostante i disperati tentativi di rianimarla. Non c’è stato nulla da fare nemmeno per la vita che portava in grembo ”....



