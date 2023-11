Mamma lo rimprovera di sprecare tempo al cellulare, lui la uccide a martellate. Condannato all'ergastolo: «L'amavo, ma non ho capito più niente»

di Redazione web

Arriva l'ergastolo per aver ucciso la madre a martellate a Pinerolo, in provincia di Torino. La condanna è stata emessa nei confronti del 23enne pakistano Imran Ahmad, rimproverato dalla donna di «stare al cellulare tutto il giorno» invece di trovarsi un lavoro. Dalle parole all'omicidio brutale, con un martello, lo scorso 9 marzo. Il giovane, che aveva già confessato, in aula ha chiesto «scusa a tutti».

Litigi continui

Secondo quanto ricostruito dalla Procura torinese, la vittima, Rubina, 45 anni, litigava spesso con suo figlio. Così come il padre del 23enne. L'imputato, prima della sentenza, ha fatto recapitare alla Corte una breve lettera in cui ribadiva l'amore per sua madre, spiegando di aver reagito in modo violento dopo l'ennesimo litigio.

Portato in caserma dai militari dell’Arma, era rimasto in silenzio e non aveva fornito spiegazioni per il suo gesto.

Niente perizia psichiatrica

È stata negata anche la possibilità di svolgere una nuova perizia psichiatrica per accertare se al momento del gesto fosse capace di intendere e di volere, come aveva chiesto l'avvocato difensore.

