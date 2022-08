Rapisce il figlio di 6 anni, mamma in fuga da 20 giorni. I messaggi all'ex: «Manda soldi o il bimbo dorme in strada»

Ha rapito il figlio di 6 anni e adesso vaga in giro per l'Europa per evitare di essere rintacciata. E ogni giorno ricatta il padre del piccolo: «Mandaci i soldi se no nostro figlio dovrà dormire in stazione o su una panchina in mezzo alla strada». Questa la storia che si ripete da ormai da 20 giorni, con la madre che è riuscita a far perdere le sue tracce.

La fuga

La donna ha rapito loro figlio di 6 anni da una comunità dell’entroterra Cesenate dove il Tribunale dei Minorenni di Bologna aveva collocato lei e bambino. Centro di accoglienza da cui è fuggita 20 giorni fa per iniziare un lungo pellegrinaggio in Europa che di sicuro l’ha portata in Belgio e in Germania. Il padre che abita a Berlino, infatti, le avrebbe dovuto fare degli addebiti per la loro sopravvivenza, ma agli indirizzi che la donna ha fornito non è stata trovata. Il sospetto è che ora potrebbe aver già sorvolato la Manica per rifugiarsi in Gran Bretagna.

Le indagini

Ora sulle tracce della 43enne di Rimini, dopo la denuncia presentata ai carabinieri per sottrazione di minore, c'è anche l’Interpol. Il padre del piccolo sperava che si potessero controllare in tempo reale i prelievi fatti dopo la ricarica della Poste pay alla ex. Purtroppo, però, fino ad oggi intoppi, ritardi non ben precisati, stanno lasciando il piccolo in balia della madre sottoposta lo scorso anno ad un trattamento sanitario obbligatorio. Tso chiesto dopo che aveva mandato all’asilo in pieno inverno il piccino vestito del solo accappatoio con le ciabatte ai piedi.

La caccia alla donna

«Il padre - spiega il legale dell'uomo - che con lei ha solo contatti via mail, in tutti i modi ha cercato di capire dove si trova. Lei ha sempre evitato di dare riferimenti. È però ben conscia di cosa l’aspetta: 'non posso tornare in Italia - gli ha scritto - mi attende la galera'». Non è chiaro se la donna abbia avuto contatti con i suoi familiari, ma per ora sta tenendo in apprensione tutti e riesce sempre a sfuggire alle autorità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 12:36

