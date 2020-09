Mamma positiva al Covid partorisce un bambino: il neonato è negativo

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 21:47

domenica scorsa. Il, sottoposto ai due tamponi,. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunicando un'ulteriore informazione relativa al bollettino di oggi.«Domenica scorsa a Taranto una donna positiva al Covid-19 ha dato alla luce un bambino - ha detto Emiliano - E la prima volta che all'ospedale Ss. Annunziata avviene un parto da paziente positiva al coronavirus. Tutto è stato gestito al meglio secondo le procedure, in aree dedicate e isolate. E oggi è arrivata la buona notizia: il neonato è risultato negativo anche al secondo tampone di verifica».Il neonato «è in buone condizioni cliniche - aggiunge il presidente pugliese - non ha avuto problemi respiratori ed è assistito dai pediatri dell'Utin del reparto di pediatria del Ss. Annunziata. Un grazie speciale all'equipe che ha seguito il parto nel massimo della sicurezza per pazienti e operatori sanitari e un grande abbraccio alla mamma e al suo bambino».