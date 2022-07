Mamma picchiata davanti al figlio perché vuole andare in palestra: il compagno le ha rotto il naso

di Paolo Travisi

Schiaffeggiata e colpita sul naso con lo smartphone perché voleva andare in palestra. Una donna di 38 anni di Misterbianco, nel catanese, è stata aggredita dal compagno 57enne, davanti a suo figlio.

Liti continue

Non era la prima volta che la donna subiva vessazioni, minacce e percosse fisiche. I litigi in casa, infatti, erano divenuti sempre più frequenti, anche per motivi futili.

Ieri mattina la lite è scoppiata perché la donna frequentava una palestra ed il suo compagno, probabilmente per gelosia, le aveva intimato di non andarci.

Dalle parole pesanti si è passati alle mani in pochi istanti. La donna è stata aggredita, prima con schiaffi sul viso, poi il compagno ha preso lo smartphone e lo ha scaraventato sul viso della compagna, colpendola sul naso. Nell'escalation di violenza, la donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto ed all'arrivo dei carabinieri, la vittima era scesa in strada con il volto gonfio, insanguinato e una ferita al naso.

Naso fratturato

Ai militari, la malcapitata ha raccontato che il suo compagno, originario di Catania, non si era fermato neanche alla presenza del figlio della donna, ancora minorenne. Per le lesioni riportate la donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per “frattura delle ossa proprie del naso lato destro minimamente scomposta”, mentre il compagno è stato posto ai domiciliari presso un’altra abitazione, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

