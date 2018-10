Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Picchia e maltratta la moglie davanti ai tre piccoli figli ma l’altra notte è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Avezzano. Lui, 35 anni, magrebino, da anni in Italia, sposato con una donna italiana, ha inseguito la moglie che si era riparata dai familiari e ha tentato di sfondare la porta ma il pronto intervento dei militari ha evitato una nuova violenza. I carabinieri hanno recuperato anche i minori che si erano nascosti all’interno di un armadio.Dal racconto della vittima da anni subiva ogni tipo di soprusi e angherie da parte del marito geloso che non esitava, stando a quando denunciato dalla donna ai carabinieri, a prenderla a schiaffi. L’ennesima storia di violenza in famiglia è avvenuta l’altra notte e presenta ancora molti risvolti da chiarire, anche perchè durava ormai da molti anni. La drammatica vicenda, infatti, è venuta alla luce solo l’altra notte, quando la donna, esausta ed umiliata per le violenze e le umiliazioni subite, spesso anche davanti ai figli, è fuggita dai familiari. Sono stati questi a telefonare al 112 e immediatamente la centrale operativa dei carabinieri ha inviato i militari delle stazioni di Luco dei Marsi all’abitazione dove l’uomo stava cercando di sfondare la porta.Stando all’evidenza dei fatti e del racconto della donna di quanto avvenuto poco prima, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.