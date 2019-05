Aveva partorito in coma: Paola è morta a 49 anni. Il bimbo crescerà senza la mamma

Aveva partorito mentre era in coma per un'emorragia cerebrale, è morta dopo due settimane di agonia:, medico di 49 anni di Desenzano (Brescia), il 13 aprile scorso si era sentita male mentre era a Pisa per un convegno. Entrata in coma, aveva dato alla luce un bambino con un parto cesareo: due giorni fa, ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa, ha purtroppo perso la vita.La donna era statadell'ospedale pisano perché accusava un forte mal di testa. I medici avevano capito subito che era in corso un'emorragia cerebrale e che l'emergenza era doppia perché la 49enne era a poche settimane dal termine della gravidanza. Così erano intervenuti sia i medici della neurochirurgia sia i dottori della Ginecologia e Ostetricia. IlI medici e i sanitari della terapia intensiva della Neuro-rianimazione dell'ospedale Cisanello hanno fatto di tutto per salvare la vita alla madre ma le sue condizioni erano apparse subito disperate.