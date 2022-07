Partorisce il figlio e lo abbandona alla stazione degli autobus: il bimbo sta bene

Una donna di 40 anni, già seguita dai servizi sociali e che in passato ha avuto problemi di salute mentale, ha partorito il figlioletto e lo ha abbandonato in strada. Accade a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove la donna ha dato alla luce il figlio nei pressi della stazione delle corriere e lo ha lasciato lì, tornandosene a casa. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 di oggi.

I Carabinieri della locale stazione, grazie alle indicazioni dei presenti ed a tracce ematiche, hanno individuato la madre nella sua abitazione, che dista alcune centinaia di metri dal luogo dove ha partorito. La donna era in stato confusionale e non ha saputo dare conto del proprio gesto. È stata ricoverata nel medesimo ospedale del neonato, per l'emorragia seguita al parto: non è in pericolo di vita.

L'allarme è stato dato dal personale del bar della stazione, che ha notato il neonato sul marciapiede e ha immediatamente chiesto l'intervento di un'ambulanza. Anche il bimbo è stato portato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono buone. I militari dell'Arma hanno informato sia la Procura della Repubblica di Udine sia quella dei Minori di Trieste che dovrà decidere sull'eventuale affido del bimbo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 19:36

