Mamma muore dopo il parto: «Stroncata da una forte emorragia». Aveva 35 anni

Tragedia in, nel cosentino, dove unaè morta dopo il parto a seguito di una complicazione: è successo all'ospedale di Cetraro, sulla costa tirrenica cosentina, e la vittima è unadi Montalto Uffugo.La donna era in vacanza a Fuscaldo con la famiglia quando è andata in ospedale per partorire: dopo il parto naturale, andato bene, la donna avrebbe avuto unaed è morta poco dopo. La 35enne era già madre di un altro bimbo di tre anni. Saranno le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, a chiarire l'esatta dinamica dei fatti. ​I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Fuscaldo.