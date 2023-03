Tumore, mamma muore a 33 anni. L'ultimo messaggio: «Vi risponderò presto»

di Maria Elena Pattaro

Ci ha creduto fino all’ultimo, anche quando non c’era più speranza. L’ultimo messaggio sui social di Erica Calzavara, 33 anni e mamma di un bimbo di 3, è di domenica sera. Ed è carico di fiducia e ottimismo: «Ciao a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile...ma appena posso risponderò». Scriveva così prima di sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico per tentare di frenare l’avanzata del cancro. Il tumore le era stato diagnosticato circa due anni fa ma Erica, originaria di Mogliano Veneto tra Venezia e Treviso e da qualche mese trasferita a Quinto, non si era mai data per vinta. A maggio dell’anno scorso lei e il compagno Massimiliano si sono sposati promettendosi amore eterno. Anche se i medici erano stati chiari con la 33enne: il tumore era a uno stadio molto avanzato e non c’erano molti margini. Eppure la malattia non le ha impedito di coronare il suo sogno d’amore e di godersi fino all’ultimo respiro il loro bimbo Edoardo. Dopo le nozze la famigliola si era trasferita a Quinto. Finché le condizioni di salute glielo hanno permesso, Erica ha lavorato come cassiera nel supermercato Eurospin di Mogliano. La vita l’aveva sempre messa a dura prova fin: da piccola aveva perso il papà e da adulta aveva dovuto combattere contro il cancro.

L’INTERVENTO

Nei giorni scorsi era stata ricoverata a Padova per l’ennesima operazione. Contava di farcela, tanto da promettere ai suoi amici - reali e virtuali - di rispondere appena possibile ai messaggi di incoraggiamento. Ma il destino ha deciso diversamente: operata mercoledì, si è spenta giovedì mattina. «Hai aspettato che venissimo a salutarti per andartene qualche minuto dopo - è la lettera accorata che le dedica il marito sui social -. Ti ringrazio perché se sono questo uomo, questo papà è solo merito tuo! Abbiamo vissuto 17 anni stupendi, metà della nostra vita assieme, mai nessuno come te! In nostro figlio vivrà per sempre una parte di te. Non so sinceramente come farò senza di te, ma so che devo essere forte per continuare la vita che a te è stata negata. Ti amo tanto amore mio, ti amerò per sempre!».

IL CORDOGLIO

Tenace, espansiva, innamorata della vita: era lei a infondere coraggio agli amici, anche di fronte alla realtà spietata della malattia. «Eri tu a rasserenarci con la tua forza, tranquillità e serenità» ricorda una zia. «Mi hai insegnato a lottare e a godere delle piccole cose e di questo te ne sono grata - è la dedica dell’amica Sarah -. Hai voluto regalarmi le scarpe per il matrimonio a tutti i costi dicendomi “Voglio che tu abbia qualcosa di mio” e io ti ho risposto “Ne compreremo tante insieme”. Sono venuta a stringerti la mano ieri e ad accompagnarti con tutto l’amore che potevo. Ti voglio bene: ora vola più in alto che puoi, libera da ogni male». L’intera comunità di Mogliano piange la scomparsa di questa “guerriera col sorriso”, in attesa di darle l’ultimo saluto. La data del funerale non è ancora stata fissata perché con tutta probabilità l’ospedale chiederà l’autopsia.

#Venezia Mamma muore di cancro a 33 anni: L'ultimo messaggio: «Vi risponderò presto» https://t.co/yVm2bdrFCt — Leggo (@leggoit) March 17, 2023

