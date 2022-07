Macerata, 14enne torna a casa e trova la mamma morta: Elisa aveva 37 anni

Comunità di Apiro (Macerata) sconvolta. Un dramma quello che si è consumato ieri sera poco dopo le 20 con una donna di 37 anni, Elisa S., rinvenuta senza vita nella propria abitazione.

MAMMA TROVATA MORTA IN CASA DAL FIGLIO

Stando ai primi elementi acquisiti dovrebbe essere stato un malore a non lasciarle scampo con il figlio di 14 anni il primo ad accorgersi di quanto era accaduto, dopo che il padre aveva cercato più volte la donna in giornata con una serie di telefonate senza successo. Immediata la richiesta di soccorso ma non sono serviti a niente i soccorsi della medica di Cingoli e della pubblica assistenza Piros.

Riccione, Giulia e Alessia Pisanu investite e uccise dal treno: le due sorelle avevano 17 e 15 anni

Ragazzino torna a casa e trova la #mamma morta: Elisa aveva 37 anni https://t.co/JmXCegzb2i — Leggo (@leggoit) July 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA