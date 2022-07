Mamma muore nell'incidente con l'auto contro un muro: sbalzata fuori dalla vettura, illeso il neonato di 3 mesi

di Paolo Travisi

Mamma da pochi mesi, una donna di 31 anni, Vanessa Carta non sentirà mai il suo piccolo chiamarla mamma. La donna è morta in un incidente stradale in Abruzzo, avvenuto sulla Statale 83, tra Pescina e Venere, in provincia dell'Aquila. La neomamma era sull'automobile, guidata dal marito e sul sedile posteriore c'era il loro piccolo, un bimbo di appena tre mesi. Lo schianto non ha lasciato alcuno scampo alla donna, proiettata fuori dall'abitacolo dell'auto, dopo che il veicolo è uscito fuori strada per cause ancora da accertare.

Tragedia in famiglia

Nell'impatto, oltre alla donna scaraventata fuori - originaria di Gioia dei Marsi - anche il neonato di tre mesi è stato proiettato all'esterno, ma per la mamma non c'è stata possibilità di salvezza, perché ha sbattuto la testa contro una pietra, mentre il bambino, non ha riportato alcuna ferita, è rimasto miracolosamente incolume. Il marito, invece, è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Grande il dolore nella piccola comunità abruzzese di Gioia dei Marsi, dove il sindaco proclamerà il lutto cittadino il giorno dei funerali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 10:28

