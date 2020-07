Mamma va in mare per il bagno: trovata morta poco dopo da marito e figlio

L’estate del Covid piange la sua prima vittima del mare a Pesaro: è una donna di 55 anni, probabilmente vittima di una congestione che non le ha permesso di evitare di affogare. Erano all’incirca le 17 quando alla Capitaneria di Porto è giunta la segnalazione di un corpo in mare, all’apparenza immobile.



È così scattato il protocollo mare sicuro con l’uscita in mare di una motovedetta. Nel frattempo, nel tratto di spiaggia libera di Sottomonte che corrisponde al sottopasso numero 2 è scattato l’allarme. In acqua - come è stato accertato successivamente - c’era Yrina Dtomemchuk, 55 anni, che aveva lasciato a riva il marito e il figlio. Il suo mancato ritorno in spiaggia ha allertato la famiglia. Poi, il tragico ritrovamento. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Luglio 2020, 22:57

