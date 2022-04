Tremendo schianto auto-furgone sul tratto maledetto dell'A14: morta una mamma

Non c'è pace per il tratto maledetto dell'autostrada A14 nel sud delle Marche: alle ore 8:30 di questa mattina è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara che ha visto coinvolti un furgone e un’autovettura all’altezza del km 304, in coda a un cantiere correttamente installato e segnalato, e a seguito del quale una persona ha perso la vita. Si tratterebbe di una donna 41enne di Ripatransone, mamma di tre bambini, che avrebbe tamponato, con la sua auto, un furgone





Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento si registrano 5 km di coda in direzione Pescara. In alternativa, agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Pedaso e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la SS 16 Adriatica. Pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria di San Benedetto, con code e rallentament anche sulla Statale Adriatica.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 17:25

