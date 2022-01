Mamma Lucia muore di Covid nel giorno del funerale del figlio Denis

Lucia è morta nel giorno del funerale di suo figlio. La tragica notizia l'ha riporta il sito del Gazzettino. Lucia Gardellin viveva a Camponagara, in provincia di Venezia, ed era ricoverata in ospedale da più di un mese a Noale per una malattia al cuore. Purtroppo durante le degenza ospedaliera la sfortunata donna ha contratto anche il covid che ha complicato la sua situazione clinica.

È mancata giovedì scorso, 27 gennaio, in ospedale. Il figlio Denis Schiavo era mancato appena 5 giorni prima, il 22 gennaio, all'Angelo di Mestre. Una triste coincidenza che ha accomunato madre e figlio mancati la distanza di pochissimo tempo. Anche Lucia, come Denis, viveva Camponogara presso Villa Menegazzo, struttura per persone in difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 16:18

