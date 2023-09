«Mio marito mi ha chiesto di lasciare il lavoro che amo per stare con nostro figlio. Ma lui non è disposto a fare lo stesso»

di Redazione web

Parità genitoriale, questa sconosciuta. Nonostante la divisione dei ruoli in famiglia non sia più così netta come nei decenni passati, parlare di eguaglianza tra uomo e donna sembra ancora un'affermazione distante dalla realtà, specie se ci si riferisce all'accudimento dei figli. Secondo il rapporto stilato da Save The Children sulle mamme lavoratrici, chiamato didascalicamente "Le Equilibriste", nel 2022, pur segnando una leggera decrescita, il divario lavorativo tra uomini e donne si è attestato al 17,5%, ma è ben più ampio in presenza di bambini: nella fascia di età 25-54 anni, se c’è un figlio minore, il tasso di occupazione per le mamme si ferma al 63%, contro il 90,4% di quello dei papà, e con due figli minori scende fino al 56,1%, mentre i padri che lavorano sono ancora di più (90,8%), con un divario che sale a 34 punti percentuali.

L'ennesima testimonianza di tale divario arriva dallo sfogo di una mamma sui social, nel quale ha raccontato di come il marito le abbia chiesto di rinunciare a un lavoro che ama per prendersi cura del loro bambino.

«Ho regalato vecchi giochi (puliti) dei miei bambini alla mia amica incinta che ha rilavato tutto perché non si fidava... abbiamo litigato»

«Al mio matrimonio niente bambini e nemmeno la cugina autistica», la futura sposa fa infuriare gli invitati: nessuno rovinerà il mio giorno

Rinunciare al lavoro per i figli

La mamma di un bambino piccolo ha pubblicato in forma anonima in un gruppo Facebook la sua personale esperienza familiare, chiedendo consiglio agli utenti sul da farsi. «Lavoro in un ambulatorio veterinario, 4 ore al pomeriggio, dal lunedì al venerdì e lo studio è a 600m da casa mia.

I commenti

Decine i commenti al post della donna, tutti dello stesso tenore: «Non licenziarti. Se ti trovi bene continua a lavorare. Sta storia del "seguire" i bambini per la scuola è una baggianata. Tu devi essere tranquilla e serena. Le cose andranno benissimo. Al massimo può licenziarsi il tuo compagno se vuole», scrive un utente.

«Non farlo. Perderesti la tua indipendenza economica e la tua passione, non per scelta tua. Fai un favore a te e a tuo figlio. Che si licenzi lui se vuole che il bambino abbia un genitore a casa», scrive un altro. «Digli di trovare un lavoro senza trasferte per poter stare di più a casa col figlio se proprio lo desidera. Una volta svezzato mamma e papà sono intercambiabili», fa notare un altro. Sulla questione, però, risponde anche la diretta interessata, spiegando: «Gli ho proposto di rinunciare alle trasferte, la risposta è stata che il suo lavoro è così e che lo sapevo...esattamente come il mio è così e lo sapeva».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA