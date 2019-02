Mamma muore falciata da un'auto davanti alla figlia quattordicenne

Grave incidente stradale questa sera verso le 18.30 in via Vittoria: una mamma di 38 anni, I. F., di origine romena, operaia in un'azienda di Chiarano, è stata investita da una Skoda mentre passeggiava lungo la strada in un tratto buio, insieme alla figlia 14enne che è rimasta incolume ma è sotto choc. Alla guida dell'auto che ha centrato in pieno la mamma c'era una donna, 40 anni, di, negativa all'alcoltest. Sul posto i carabinieri per i rilievi.