Dramma della solitudine, mamma e figlio muoiono una dopo l'altro. Se ne accorge il nipote giorni dopo

Ennesimo dramma della solitudine. Una doppia tragedia familiare a poche ore di distanza. Prima muore il figlio, probabilmente d'infarto, e nella stessa giornata, la madre, anziana, cade dal letto e spira anche lei. Cerea, piccolo comune del veronese, sconvolto dalla morte di due persone conosciute in paese, Claudio Rossetti, 67 anni e sua madre Pasqua Guerrer, 93 anni, entrambi deceduti nell'abitazione di via Carducci, scoperti dal nipote, Gianluca, che non riceveva da troppo tempo, messaggi o telefonate da suo zio.

Lo zio era seduto sul divano, tv accesa, ma non respirava più, mentre la nonna Pasqua era caduta dal letto, forse per chiedere aiuto al figlio, che non le rispondeva. L'anziana donna, infatti, era completamente dipendente dal figlio, incapace di stare in piedi da sola, malata da tempo, necessitava di assistenza continua e farmaci. Secondo l'esame del medico legale, l'uomo sarebbe stato vittima di un infarto letale, e poco dopo anche Pasqua sarebbe spirata, probabilmente sempre per cause legate ad un arresto cardiaco, visto che il fisico dell'anziana vittma era molto provato. Nel cadere, l'anziana signora si è anche procurata un piccolo taglio alla testa, ma secondo le analisi mediche non sarebbe stato quello il motivo.

Mamma e figlio vivevano insieme con la pensione di lei, il figlio infatti si occupava della mamma malata, non c’erano badanti ad aiutare Rossetti e neanche i servizi sociali del comune a sorreggerli.

