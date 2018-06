Mamma e figlie salve grazie a una trasfusione, dopo 19anni donano il sangue per tener fede a una promessa

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lae le suesi salvarono grazie a unadurante unmolto difficile, oggi dopo 19 anni hanno voluto onorare una promessa. Angelica, Celeste e Vanessa Masin, insieme alla mamma Doris Frattin hannopresso il centro trasfusionale a Montebelluna, in provincia di Treviso con le lacrime agli occhi.Tutte e 4 riuscirono a salvarsi proprio grazie a un gesto di amore e di solidarietà come quello che hanno fatto loro oggi: donare il sangue. Dopo essersela cavata e dopo che Doris ha raccontato loro come andò il giorno della loro nascita, tutte insieme decisero di fare un gesto d'amore per chi come loro ne aveva avuto bisogno, e così è stato. «Appena sono state in grado di capire ho raccontato alle mie figlie come siamo state aiutate. Hanno colto il senso della parola 'altruismo' e l'idea di donare a nostra volta, insieme, è nata spontanea», così ha raccontato la donna al TgCom24.La loro storia ha commosso i medici ed è stata condivisa sui social diventando in breve tempo virale. Oggi sono vive grazie a un gesto di solidarietà e proprio per dire grazie alla vita hanno voluto continuare a portare avanti questa invisibile catena. Per tutte è stato un momento di grande commozione: la mamma si è detta orgogliosa delle sue figlie e le ragazze hanno preso consapevolezza di quanto sia importante un gesto apparenetemente così semplice. Il loro scopo è anche quello di esortare tutti a diventare donatori: «Ai nostri coetanei diciamo di pensare anche agli altri, che donare fa bene a chi riceve ma anche a chi lo fa, ti fa sentire bene nel fisico e nel cuore», hanno concluso le 3 19enni.