Mamma e figlia travolte dal treno in stazione, ipotesi gesto estremo: «L'ha trascinata sui binari». La bambina aveva 10 anni

di Redazione web

Sono entrate nella stazione di Montesilvano mano nella mano, hanno atteso l'arrivo del treno Frecciarossa proveniente da Pescara sulla banchina, poi il salto sui binari incontro a una morte certa. Questa, secondo i testimoni che hanno assistito attoniti alla scena giovedì intorno alle 18, la ricostruzione dell'incidente ferroviario costato la vita a una donna e una bambina, presumibilmente mamma e figlia.

Gesto volontario

La giovane donna, scrive Il Centro, sarebbe una 40enne di origini sudamerica, mentre la bambina aveva appena 10 anni. Nella ricostruzione del Messaggero, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario: a giudicare dalle testimonianze dei ragazzi presenti in stazione al momento della tragedia, la donna avrebbe atteso appositamente l'arrivo del treno prima di lanciarsi sui binari trascinando con sé la bambina. Il macchinista del Frecciarossa 9810 partito da Pescara pochi minuti prima delle 18 non è riuscito a frenare, e i due corpi sono stati trascinati sui binari.

Lutto cittadino

«La triste e sconvolgente notizia dell'incidente verificatosi nel pomeriggio presso la stazione di Montesilvano dove hanno perso tragicamente la vita una donna e una bambina, presumibilmente madre e figlia, ci hanno indotto ad annullare i festeggiamenti previsti per la giornata di domani, 14 giugno. In segno di profondo cordoglio, proclameremo il lutto cittadino per esprimere sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti delle vittime»: lo ha annunciato sui suoi canali social il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA