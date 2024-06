Mamma e figlia morte nell'incendio appiccato dal fratello: voleva sterminare la famiglia. L'orrore: «Erano torce umane che scappavano»

di Redazione Web

«Correvano nella piazza ed erano irriconoscibili, erano delle torce umane che urlavano e chiedevano aiuto», è la testimonianza di alcuni vicini che hanno assistito all'incendio avvenuto a Vittoria (Ragusa), nella notte di mercoledì 12 giugno. Un ragazzo, di origine tunisine, ha dato fuoco alla propria casa, al cui interno c'erano il papà, la mamma e le due sorelle. Per l'anziana signora e una delle due sorelle non c'è stato nulla da fare, sono morte nella giornata di giovedì 13 giugno. Avevano ustioni sul 90 per cento del corpo. Il papà e l'altra sorella, invece, sono ancora in gravi condizioni negli ospedali di Giovanni Paolo II a Ragusa e di Cannizzaro a Catania.

Le testimonianze

Tutti i vicini hanno assistito alla tragedia che si è consumata mercoledì notte. Diverse persone sono state svegliate, intorno alle 2,30, da delle urla disumane. Appena sono usciti in strada, hanno visto il trentenne che seguiva le due sorelle, avvolte dalle fiamme. Il 30enne aveva una torcia rudimentale in mano per cercare di colpirle ancora. Sembrava volesse aggiungere ancora fuoco a quelle fiamme che, ormai, le stavano divorando.

«Alcune persone sono scese in strada con le coperte per avvolgerle e spegnere le fiamme - ha raccontato una donna che ha assistito alla scena - una coperta poi è rimasta attaccata al corpo. Dei giovani tunisini, con coraggio, sono entrati in casa tra le fiamme e hanno tirato fuori la madre, ormai irriconoscibile e l'hanno adagiata a terra.

Il trentenne aveva anche tagliato le ruote delle macchine di famiglia. Sameh, la sorella maggiore, aveva acquistato una seconda vettura con i soldi guadagnati con il suo lavoro. Era dipendente di una grossa azienda agricola della zona, lavorava in sala innesti. Era conosciuta e stimata, un rapporto speciale con la madre e con le sorelle. La famiglia Zaouali viveva lì da molto tempo. «Erano persone speciali, serene, tranquille - raccontano ancora i vicini - tutti li stimavano, le figlie avevano studiato, con ottimi risultati. Una delle sorelle stava frequentando l'università, l'altra avrebbe affrontato tra qualche giorno la maturità. Sapevamo però che c'erano problemi. L'unico maschio della famiglia aveva avuto degli anni difficili. Da piccolo era come gli altri, un bambino vivace e sorridente, che giocava con gli altri. Poi qualcosa era cambiato. Talvolta era agli arresti domiciliari. Spesso urlava e maltrattava la sua famiglia, era violento. Lo avevano denunciato più volte, non è servito a nulla, non è bastato».

L'arresto

Dopo la tragedia l'uomo si è allontanato. È stato rintracciato dopo qualche ora grazie alle immagini delle telecamere della zona e al racconto di chi lo aveva visto, che ha riferito dove era diretto. Sembra che stesse progettando di fuggire, di lasciare Vittoria. Cosciente del fatto che non avrebbe avuto scampo. Condotto in commissariato è stato interrogato a lungo. In serata è stato emesso il fermo. Le accuse per lui saranno pesantissime: omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare, tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA