Mamma scende le scale con la figlia in braccio e cade: morta a 34 anni, la bambina ricoverata in ospedale

La mamma aveva la figlioletta di appena 24 giorni in braccio, è morta così, cadendo dalle scale. Una donna di 34 anni ha perso la vita nella notte, nella propria abitazione a Palese, la bimba sarebbe in buone condizioni nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari.

L'accaduto

Attorno alle 3.30 del mattino la mamma è caduta dalle scale a chiocciola e ha sbattuto la testa con violenza. Incerte le cause della caduta: un piede messo in fallo o un malore. La figlia era in braccio ma non ha riportato ferite gravi. La donna invece è morta in ambulanza.

