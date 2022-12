Il figlio è autistico, mamma non trova casa in affitto: in nove le rifiutano un contratto. «Persone senza cuore» Da nove mesi la donna non riesce a trovare un appartamento da affittare perché i proprietari non vogliono il ragazzo autistico in casa







di Redazione web Nessuno vuole affitare casa a Caterina e suo figlio Daniel, di 17 anni, perché autistico. Una storia di straordinario cinismo a Palermo, dove Caterina Lo Galbo sta cercando una casa in affitto da oltre un anno, perché quando i proprietari vengono a sapere che l'adolescente soffre di autismo, rifiutano il contratto, temendo di non poterli sfrattare. La vicenda, raccontata da PalermoToday, ha dell'incredibile, ma purtroppo la mamma di Daniel dallo scorso febbraio è costretta a vivere a casa della madre, in nove persone, perché non trova un appartamento adatto alla condizione del 17enne. Trovato morto in auto a 30 anni, il mistero di Mattia: accanto a lui i regali di Natale mai consegnati Nessuno li vuole «Mio figlio ha necessità di avere una stanza tutta sua, che è il suo mondo, nonché un bagno a lui dedicato. A settembre abbiamo dovuto lasciare casa. Ma ad oggi ci hanno rifiutato otto appartamenti, tutti con varie scuse. Ora l'agenzia immobiliare cui ci siamo affidati ci ha detto la verità. Un messaggio che ci ha fatto raggelare il sangue, che ci mortifica. Che ci uccide» spiega Caterina. Bambina denuncia le violenze della mamma grazie al gesto imparato sui social: la donna allontanata dalle tre figlie La verità dalle agenzie Ed ecco il messaggio dell'agenzia immobiliare recapitato: «So che suo marito lavora, però purtroppo rimane la pensione di invalidità di suo figlio, il proprietario ragiona in questa maniera: se gli serve l'appartamento è difficile mandare via degli inquilini con pensione di invalidità. Mi spiace per questa situazione». Indignata Caterina che non intende nascondere la malattia del figlio, ma vuole agire con correttezza, nonostante il ragazzo viva ormai da 4 mesi in un lettino da campeggio a casa della nonna nella stanza insieme ai suoi genitori. Mamma in lacrime «Mi chiede ogni giorno quando andremo finalmente a vivere a casa nostra, quando potrà avere la stanza con le cose a cui tiene. Ogni volta che mi fa questa domanda io piango». Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 12:10

