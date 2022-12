Mamma di due figli dimessa dal pronto soccorso torna a casa e muore

di Redazione web

E' morta prima di conoscere il male che l'affliggeva. Paula Almeida, 37 anni, madre di due figli di 2 e 6 anni, aveva prenotato un esame diagnostico - la risonanza magnetica - il prossimo 28 gennaio, perché da tempo non si sentiva bene, ed intendeva andare affondo a quel malessere. La donna, già diverse volte si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove i medici le hanno consigliato di prenotare una risonanza. Ora, invece, sarà l'autopsia a stabilire le cause della sua morte.

Bambino di 6 anni ridotto in fin di vita, la nonna indagata insieme al compagno. Il padre: «Deve marcire lentamente»

La visita al Pronto soccorso

Paula, di origine brasiliana, due settimane fa era stata accompagnata in ospedale dal marito, dopo aver accusato forti dolori a un braccio e al torace, ma i medici non hanno riscontrato niente di preoccupante, quindi, come da prassi è stata dimessa, con il suggerimento di fare una risonanza magnetica appena possibile. Il servizio pubblico aveva disponibilità solo nei sei mesi successivi, allora Paula ne ha fissata una privata a pagamento, per il 28 gennaio. Troppo tardi.

Il figlio è autistico, mamma non trova casa in affitto: in nove le rifiutano un contratto. «Persone senza cuore»

Dimessa e poi deceduta

Il 27 dicembre un nuovo malessere, visita in codice verde e dimissioni. E poi di nuovo dolori, il giorno seguente. Insomma un vero calvario per la donna brasiliana, che i medici hanno tentato di calmare dandole un ansiolitico, ma la 37enne ha deciso di tornare a casa, dove ha peggiorato la sua condizione e suo marito ha chiamato il 118 perché Paula non respirava più. Quando l'ambulanza è arrivata in casa della donna, non c'era già più nulla da fare. Ora anche la comunità brasiliana, numerosa a Mantova, si è offerta di aiutare la procura per fare luce sulla vicenda di Paula, per tentare di capire se all'origine della sua morte ci siano difficoltà linguistiche, incomprese dai medici o dalla vittima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA